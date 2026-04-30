Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: 15-Jährige vermisst - Polizei bittet um Unterstützung
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer vermissten Jugendlichen. Die 15-Jährige aus Dorsten verließ am Montag ihre Wohnanschrift in Dorsten und kehrte nicht zurück. Wer die Jugendliche gesehen hat und/oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten die Polizei zu informieren. Hier finden Sie ein Foto und weiterer Infos:
https://polizei.nrw/fahndung/202424
Hinweistelefon: 0800 2361 111
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
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Telefon: 02361 55 2979
Fax: 02361/ 55 - 2990
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