Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 76-Jähriger vermisst - Suche mit Foto

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Recklinghausen (ots)

Am 27. Februar 2026 wurde ein 76-Jähriger aus Herten zuletzt gesehen, in der vergangenen Woche meldeten Bekannte des Mannes ihn als vermisst. Die Polizei sucht jetzt auch mit einem Foto nach dem Mann. Bisherige Maßnahmen haben nicht zum Antreffen geführt.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/201664

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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