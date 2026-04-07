Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Jugendliche vermisst - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einer 17-Jährigen aus Dorsten bittet die Polizei um Mithilfe. Die Jugendliche kehrte nach einem Arztbesuch in der vergangenen Woche nicht zu ihrer Wohnanschrift zurück. Sie könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Bereich Marl und Dorsten unterwegs sein. Aktuell liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.
Hier finden Sie ein Foto und weitere Infos: https://polizei.nrw/fahndung/200043
Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu kontaktieren.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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