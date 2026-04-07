Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Jugendliche vermisst - Fotofahndung

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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer 17-Jährigen aus Dorsten bittet die Polizei um Mithilfe. Die Jugendliche kehrte nach einem Arztbesuch in der vergangenen Woche nicht zu ihrer Wohnanschrift zurück. Sie könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Bereich Marl und Dorsten unterwegs sein. Aktuell liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

Hier finden Sie ein Foto und weitere Infos: https://polizei.nrw/fahndung/200043

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu kontaktieren.

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