Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Unbekannter hebt unberechtigt Bargeld ab - Fahndung mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Im Dezember des vergangenen Jahres entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 81-Jährigen aus Oberhausen aus einem Krankenhaus. Mit der EC-Karte in der Geldbörse wurde im weiteren Verlauf fünf Mal im Zeitraum zwischen dem 10. Dezember und dem 15. Dezember Bargeld vom Konto der Seniorin an Bankautomaten in Bottrop und Oberhausen abgehoben. Bei einer der Abhebungen konnten Fotos des Tatverdächtigen gefertigt werden. Die Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/198017
Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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