Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Polizei sucht vermissten 66-Jährigen - mit Foto
Recklinghausen (ots)
Am 14. März wurde ein 66-Jähriger aus Dorsten durch eine Angehörige bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Mann war bereits am 09. März zu einer längeren Fahrt aufgebrochen, wollte aber am 13. März wieder zurückkehren. Dies ist nicht geschehen.
Das Auto des Mannes wurde in der Nähe seiner Wohnanschrift aufgefunden. Die Polizei hat heute unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht - bislang ohne Erfolg.
Ein Foto des 66-Jährigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/198014
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Dorsteners machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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