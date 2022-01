Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mehrere Einbrüche rund um den Jahreswechsel

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Wilhelmstraße sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Zuerst hebelten sie die Eingangtür zum Haus auf und brachen dann die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf. Nachdem die Wohnung durchsucht war, flüchteten die Täter mit Diebesgut. Der Einbruch passierte am Donnerstag, zwischen Nachmittags und Abends.

Am frühen Silvestermorgen, gegen 5.25 Uhr, wurde in ein Ladenlokal auf der Bahnhofstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein unbekannter Täter die Eingangstür ein, öffneten gewaltsam die Kasse und erbeuteten Tabakwaren.

Auf der Eschstraße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen offensichtlich eine Terrassentür ein und durchsuchten dann die Räume nach Wertsachen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde an Silvester festgestellt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage länger zurückliegen.

Gladbeck:

Auf der Rentforter Straße wurde am Silvestermorgen in eine Spielhalle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Notausgangstür auf und brachen dann mehrere Spielautomaten im Inneren des Gebäudes auf. Die Täter nahmen die Geldkassetten und Kleingeldbehälter heraus und flüchteten mit der Beute. Der Einbruch passierte gegen 5.50 Uhr, auf einer Überwachungskamera sind zwei Täter zu sehen, die Kapuzenjacken, Handschuhe und (FFP2-)Masken trugen.

Herten:

An Silvester haben an der Straße Selmshof - zwischen Mittags und Abends - unbekannte Täter ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck.

Marl:

Im Örtchen wurde zwischen Silvester und dem Neujahrstag in ein Wohnhaus mit Gewerbeanteil eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten das Gebäude und flüchteten über ein Fenster ins Freie. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Recklinghausen:

Ein aufmerksamer Zeuge hat auf der Klemensstraße einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ein Mann versuchte am Silvesterabend, gegen 20.25 Uhr, in eine Ergeschosswohnung einzubrechen. Dazu hebelte er an einem Fenster. Ein Nachbar hatte verdächtige Geräusche gehört und daraufhin den Mann "verscheucht". Auf seiner Flucht versuchte der Unbekannte den Zeugen noch zu verletzen, was aber scheiterte. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben. Beschreibung des Täters: männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt, graue längere Haare, dunkle Kappe, dunkle Jacke - darunter ein auffälliges blaues Hemd mit weißen Streifen, sprach gebrochen deutsch.

Ebenfalls auf der Klemensstraße - ein paar Häuser weiter - wurde zwischen Freitagnachmittag und dem späten Freitagabend in eine Wohnung eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter eine Terrassentür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt und dann die Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Mögliche Tatzusammenhänge zu dem versuchten Einbruch werden geprüft.

Am Neumarkt haben unbekannte Täter einen (Post-)Briefkasten gewaltsam geöffnet und den Auffangbehälter geleert. Ein paar Briefe lagen geöffnet am Boden. Sie wurden von der Polizei sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat in der Silvesternacht, gegen 1.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

