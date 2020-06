Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, stand ein unbekannter Autofahrer an einer Ampel an der Kreuzung Osterfelder Straße/Altmarkt. Eine 24-jährige Rollerfahrerin aus Bottrop fuhr auf das stehende Auto auf und verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, das Kennzeichen konnte allerdings abgelesen werden. An dem Roller entstand kein Sachschaden.

