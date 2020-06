Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Geld in Spielhalle geraubt

Recklinghausen (ots)

Mit einem Messer kam ein Unbekannter am Dienstag um 00.45 h in eine Spielhalle an der Heyerhoffstraße, bedrohte die Angestellte und forderte Geld. Die Frau gab ihm Geld aus der Kasse. Dann flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß mit seiner Beute. Ein anderer Mann stand während des Einbruchs am Eingang und flüchtete mit dem Tatverdächtigen. Der Mann mit dem Messer war ungefähr 25 Jahre alt, etwa 1,60 m groß, normale Statur, trug eine schwarze kappe, einen roten Pullover und eine OP-Maske. Der andere Mann an der Tür war ungefähr 25 Jahre alt, normale Statur, trug eine Kappe, eine Steppjacke und eine OP-Maske. Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat zu melden (0800 2361 111).

