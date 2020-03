Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer fährt gegen stehendes Auto und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, wollte ein 54-jähriger Autofahrer aus Marl von einem Garagenhof (Höhe Hausnummer 152) auf die Bahnhofstraße fahren. Als er anhielt, um auf den fließenden Verkehr zu schauen, kam aus Richtung Bahnhof Sinsen ein Junge auf einem schwarz/grauen Montainbike angefahren und fuhr gegen den Kotflügel des stehenden Autos. Der 54-Jährige sprach den Jungen an, der angab, nicht verletzt zu sein. Er fuhr dann in Richtung Hüls weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Junge war 12 bis 13 Jahre alt, 1,30 bis 1,40 Meter groß, hatte blondes Haar und trug eine dunkle Jacke und eine Jeanshose. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

