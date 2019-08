Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Korrektur Unfallort: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Herten auf der Feldstraße in Richtung Norden. In Richtung Süden fuhr ein 33-jähriger Recklinghäuser in einem VW Touran. Aus nicht abschließend geklärter Ursache geriet der 19-Jährige auf Höhe der Einmündung Otto-Lenz-Straße in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug des 33-Jährigen. Der 19-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer, der 33-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand 7.000 Euro Sachschaden.

