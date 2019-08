Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Mann aus Marl mit seinem Pkw auf der Hochstraße aus Richtung Recklinghausen kommend. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 50-jähriger Marler mit seinem Fahrzeug. Aus nicht abschließend geklärter Ursache geriet der 85-Jährige in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand 23.000 Euro Sachschaden.

