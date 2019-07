Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum - Brand einer Scheune

Am 02. Juli 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.45 Uhr eine als Werkstatt genutzte Scheune an der Loher Straße in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bakum, Vechta, Langförden und Lüsche, die mit etwa 114 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen vor Ort waren, löschten den Brand über mehrere Stunden. Da das brandbetroffene Dach asbesthaltig war, wurde die untere Wasserbehörde informiert. Die prüft, ob durch giftige Stoffe ins Erdreich geraten sind. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) oder die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Vechta - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit von Sonntag, 30.Juni 2019, 22.30 Uhr, bis Montag, 01. Juli 2019, 06.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Junkerstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Vermutlich wurden die Unbekannten durch den im Haus befindlichen Hund abgeschreckt, denn zu einem Eindringen in das Wohnhaus kam es nicht. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Halogenstrahler entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag, 02. Juli 2019 mehrere Halogenstrahler, die an einem Hühnerstall an der Straße Grandorf angebracht waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 125 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Damme - Jugendlicher entwendet Pkw

Am 02. Juli 2019 nutzte ein 16-jähriger Dammer eine "günstige" Gelegenheit und entwendete gegen 22.25 Uhr einen an der Holdorfer Straße mit laufendem Motor abgestellten Audi A 5. Der Eigentümer des Pkw wollte lediglich kurz einige Dinge aus dem Fahrzeug ausladen und hatte es dazu am Fahrbahnrand abgestellt. Der Pkw konnte wenig später im Rahmen einer Fahndung mit dem 16-Jährigen auf einem Parkplatz festgestellt werden. Gegen den Dammer wurde nicht nur ein Strafverfahren wegen Diebstahls sondern auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Eigentümer konnte seinen Pkw unbeschadet auf dem Parkplatz in Empfang nehmen.

Neuenkirchen-Vörden - Werkzeugdiebstahl

In der Nacht zu Dienstag, 02. Juli 2019, entwendeten unbekannte Täter aus einer Hühnerfarm an der Straße Bieste diverse Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Lohne - Versuchter Lkw-Aufbruch

Am 02. Juli 2019 versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 01.112 Uhr zwei Transporter an der Straße An der Urlage aufzubrechen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Zum Eindringen in die Transporter kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

