Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde eine 24-Jährige am Donnerstag, 13. Juni bei einem Auffahrunfall auf der Warendorfer Straße. Gegen 15.20 Uhr war sie mit ihrem Peugeot auf der Warendorfer Straße in Richtung Eichstedtstraße unterwegs. In Höhe der Straße Loddenkamp fuhr sie einem 56-jährigen Mazda-Fahrer auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.(jb)

