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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0502--Waffenähnlicher Gegenstand während Verkehrskontrolle auf Polizeibeamtin gerichtet-

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen - Mitte, OT Ostertor, Auf den Häfen
Zeit: 	31.07.26, 13:45 Uhr

Am Freitagnachmittag richtete ein 21 Jahre alter Mann im Stadtteil Ostertor während einer Verkehrskontrolle einen waffenähnlichen Gegenstand auf eine eingesetzte Polizeibeamtin. Die Beamtin reagierte besonnen. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte kontrollierten gegen 13:45 Uhr in der Straße Auf den Häfen ein Fahrzeug mit zwei Insassen. Während der Kontrolle, bemerkte die Polizeibeamtin aus dem Augenwinkel, dass der Beifahrer einen Gegenstand auf sie richtete, der dem ersten Anschein nach einer Schusswaffe glich. Hierbei äußerte er, dass auch er eine Waffe habe und legte den Gegenstand kurz darauf auf den Boden des Fahrzeugs. Zu einer Androhung oder dem Einsatz der Dienstwaffe durch die Polizei kam es nicht.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Wasserpistole handelte. Der Gegenstand wurde sichergestellt. In einem Gespräch über sein Handeln und die möglichen Folgen, zeigte sich der 21-Jährige einsichtig.

Die Polizei Bremen warnt eindringlich davor, in der Öffentlichkeit mit waffenähnlichen Gegenständen, Spielzeugwaffen oder Attrappen zu hantieren. Ein solches Verhalten kann Polizeieinsätze auslösen und zu gefährlichen Situationen führen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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