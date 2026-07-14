Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann mit Pistole löst Polizeieinsatz aus

Landau (ots)

Am Dienstag, 13.07.2026, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die im Landauer Stadtteil Arzheim in der Hessengasse zu Fuß unterwegs war und eine Pistole in der rechten Hand hielt. Die Örtlichkeit wurde daraufhin mit starken Polizeikräften angefahren. Der 43-jährige Mann begab sich zunächst in seine Wohnung. Er konnte anschließend außerhalb seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Einsatzkräfte insgesamt vier Anscheinswaffen (drei Pistolen und eine Langwaffe), eine Armbrust, mehrere verbotene Einhandmesser sicher. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand. Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

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