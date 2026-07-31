PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0499--Ladendieb bedroht Zeugen mit Messer - Diensthund Django spürt Tatwaffe auf--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße
Zeit: 	29.07.26, 16.30 Uhr

Nach einem Ladendiebstahl in Vegesack hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen 44 Jahre alten Mann festgenommen. Ihm wird unter anderem Diebstahl mit Waffen und Körperverletzung vorgeworfen.

Der Dieb entwendete in einem Discounter in der Hammersbecker Straße Hygieneartikel und ergriff anschließend die Flucht. Als ihn ein Zeuge auf dem Parkplatz stellte, zog der 44-Jährige ein Messer und machte Stichbewegungen in dessen Richtung. Im weiteren Verlauf wurde der Mann erneut von Zeugen erkannt. Bei seiner erneuten Flucht brachte er einen 47 Jahre alten Verfolger zu Boden und schlug dessen Kopf gegen eine Bahnschiene. Der Verletzte musste anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Dank einer guten Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte den Täter im Rahmen der Fahndung in der Beckstraße stellen und vorläufig festnehmen. Das zunächst nicht aufgefundene Messer wurde später von Polizeihund Django auf dem Fluchtweg erschnüffelt und sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 15:47

    POL-HB: Nr.: 0498--Brandlegungen in der Neustadt und in Schwachhausen-

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, Donaustraße und Lahnstraße und Bremen-West, Neu Schwachhausen, Parkallee Zeit: 28.07.26, 17:00 Uhr - 29.07.2026, 03:30 Uhr Am Dienstagabend kam es zunächst in der Neustadt und in der Nacht zu Mittwoch auch in Schwachhausen zu mehreren Bränden. Die Polizei sucht Zeugen. Zunächst bemerkte eine Anwohnerin gegen 17 Uhr in der ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 09:16

    POL-HB: Nr.: 0497 --Messer auf Spielplatz entdeckt - Polizei bittet um Aufmerksamkeit--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Mittelweg Zeit: 28.07.26, 16 Uhr Ein bislang Unbekannter hat zwei Messer auf einem Spielplatz im Bremer Ortsteil Huckelriede deponiert. Ein zehnjähriges Kind entdeckte die Gegenstände am Dienstag beim Spielen in einem Sandkasten auf dem Spielplatz im Mittelweg. Das Kind informierte umgehend seinen Vater, der die ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 11:12

    POL-HB: Nr.:0496 -- Wohnhaus mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf --

    Bremen (ots) - Bremen - Neustadt, OT Buntentor, Kirchweg,Zeit: 27.07.26 12 Uhr Durch Einsatzkräfte wurde am 27.07.26 gegen Mittag ein Graffiti an einem Wohnhaus in der Straße Kirchweg festgestellt. Das Graffiti wurde an einem Wohnhaus durch Einsatzkräfte festgestellt. Unbekannte haben einen Schriftzug "Afsk" und eine Sichel mit einem Hammer in der Größe von 185cm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren