Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0499--Ladendieb bedroht Zeugen mit Messer - Diensthund Django spürt Tatwaffe auf--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße Zeit: 29.07.26, 16.30 Uhr

Nach einem Ladendiebstahl in Vegesack hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen 44 Jahre alten Mann festgenommen. Ihm wird unter anderem Diebstahl mit Waffen und Körperverletzung vorgeworfen.

Der Dieb entwendete in einem Discounter in der Hammersbecker Straße Hygieneartikel und ergriff anschließend die Flucht. Als ihn ein Zeuge auf dem Parkplatz stellte, zog der 44-Jährige ein Messer und machte Stichbewegungen in dessen Richtung. Im weiteren Verlauf wurde der Mann erneut von Zeugen erkannt. Bei seiner erneuten Flucht brachte er einen 47 Jahre alten Verfolger zu Boden und schlug dessen Kopf gegen eine Bahnschiene. Der Verletzte musste anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Dank einer guten Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte den Täter im Rahmen der Fahndung in der Beckstraße stellen und vorläufig festnehmen. Das zunächst nicht aufgefundene Messer wurde später von Polizeihund Django auf dem Fluchtweg erschnüffelt und sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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