Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0498--Brandlegungen in der Neustadt und in Schwachhausen-

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, Donaustraße und Lahnstraße und Bremen-West, Neu Schwachhausen, Parkallee Zeit: 28.07.26, 17:00 Uhr - 29.07.2026, 03:30 Uhr

Am Dienstagabend kam es zunächst in der Neustadt und in der Nacht zu Mittwoch auch in Schwachhausen zu mehreren Bränden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst bemerkte eine Anwohnerin gegen 17 Uhr in der Donaustraße, dass vor ihrem Küchenfenster Restmülltonnen brannten. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Brand wurden die Mülltonnen sowie das Vordach eines dortigen Reihenhauses beschädigt. Kurz darauf, gegen 17:45 Uhr, brannte in der Lahnstraße ein Sperrmüllhaufen. Ein Zeuge wurde auf das Feuer aufmerksam und löschte es selbstständig. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftungen aus.

In der Nacht zu Mittwoch wurden zwei weitere Brandorte gemeldet.

In der Parkallee wurden Polizeikräfte durch eine Autofahrerin auf ein brennendes Sofa aufmerksam gemacht, das als Sperrmüll am Straßenrand unter einem Baum abgestellt worden war. Die Feuerwehr wurde alarmiert und begann mit den Löscharbeiten. Währenddessen konnte ein Passant in etwa 100 Metern Entfernung einen weiteren Brand unterhalb eines Balkons feststellen. Die Bewohner mussten das Gebäude für die Dauer der Löscharbeiten verlassen. Es entstand ein Sachschaden am Balkon, an der Hausfassade und an den Mülltonnen des Hauses.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge der Taten.

Zeugen werden gebeten, sich bei Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

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