PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0498--Brandlegungen in der Neustadt und in Schwachhausen-

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, Donaustraße und Lahnstraße und
        Bremen-West, Neu Schwachhausen, Parkallee
Zeit: 	28.07.26, 17:00 Uhr - 29.07.2026, 03:30 Uhr

Am Dienstagabend kam es zunächst in der Neustadt und in der Nacht zu Mittwoch auch in Schwachhausen zu mehreren Bränden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst bemerkte eine Anwohnerin gegen 17 Uhr in der Donaustraße, dass vor ihrem Küchenfenster Restmülltonnen brannten. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Brand wurden die Mülltonnen sowie das Vordach eines dortigen Reihenhauses beschädigt. Kurz darauf, gegen 17:45 Uhr, brannte in der Lahnstraße ein Sperrmüllhaufen. Ein Zeuge wurde auf das Feuer aufmerksam und löschte es selbstständig. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftungen aus.

In der Nacht zu Mittwoch wurden zwei weitere Brandorte gemeldet.

In der Parkallee wurden Polizeikräfte durch eine Autofahrerin auf ein brennendes Sofa aufmerksam gemacht, das als Sperrmüll am Straßenrand unter einem Baum abgestellt worden war. Die Feuerwehr wurde alarmiert und begann mit den Löscharbeiten. Währenddessen konnte ein Passant in etwa 100 Metern Entfernung einen weiteren Brand unterhalb eines Balkons feststellen. Die Bewohner mussten das Gebäude für die Dauer der Löscharbeiten verlassen. Es entstand ein Sachschaden am Balkon, an der Hausfassade und an den Mülltonnen des Hauses.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge der Taten.

Zeugen werden gebeten, sich bei Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 09:16

    POL-HB: Nr.: 0497 --Messer auf Spielplatz entdeckt - Polizei bittet um Aufmerksamkeit--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Mittelweg Zeit: 28.07.26, 16 Uhr Ein bislang Unbekannter hat zwei Messer auf einem Spielplatz im Bremer Ortsteil Huckelriede deponiert. Ein zehnjähriges Kind entdeckte die Gegenstände am Dienstag beim Spielen in einem Sandkasten auf dem Spielplatz im Mittelweg. Das Kind informierte umgehend seinen Vater, der die ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 11:12

    POL-HB: Nr.:0496 -- Wohnhaus mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf --

    Bremen (ots) - Bremen - Neustadt, OT Buntentor, Kirchweg,Zeit: 27.07.26 12 Uhr Durch Einsatzkräfte wurde am 27.07.26 gegen Mittag ein Graffiti an einem Wohnhaus in der Straße Kirchweg festgestellt. Das Graffiti wurde an einem Wohnhaus durch Einsatzkräfte festgestellt. Unbekannte haben einen Schriftzug "Afsk" und eine Sichel mit einem Hammer in der Größe von 185cm ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:55

    POL-HB: 0494 - Unbekannte beschmieren Videokameras der Polizei Bremen am Ziegenmarkt

    Bremen (ots) - Bremen - Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor/Ritterstr. Durch unbekannte Täter wurde am Dienstag um 03 Uhr eine Videokamera der Polizei Bremen in der Straße Vor dem Steintor/Ritterstraße mit Farbe besprüht. Die Videokamera ist nicht mehr funktionsfähig. Durch einen Zeugen wurde die Polizei zum Ziegenmarkt alarmiert. Der Zeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren