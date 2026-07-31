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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0500--Kiosk-Einbrecher gefasst--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Zur Vegesacker Fähre
Zeit: 	31.7.26, 1.05 Uhr

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Freitag, wie vier Unbekannte in den Lagerraum eines Kiosks in Vegesack einbrachen und alarmierte die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten noch einen Tatverdächtigen stellen.

Die Einbrecher schraubten zunächst eine Holzplatte vor einem Fenster des Kiosks an der Straße Zur Vegesacker Fähre ab und schlugen danach die dahinterliegende Glasscheibe mit einem Pflasterstein ein, um in den Lagerraum zu gelangen. Dabei verletzte sich einer der flüchtigen Täter offenbar leicht. Bevor sie flüchteten, transportieren die Eindringlinge mehrere Getränkekisten mit einem Rollstuhl nach draußen. Ein 18-jähriger Verdächtiger konnte noch auf der Flucht von der Polizei gestellt, zwei Bierkisten in Tatortnähe sichergestellt werden.

Die Ermittlungen gegen ihn und seine bislang noch unbekannten Mittäter wegen schweren Einbruchsdiebstahls dauern an. Weitere Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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