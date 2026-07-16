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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach Bränden in Diedrichshagen und Evershagen gesucht

Rostock (ots)

Bei drei Bränden in Rostock-Diedrichshagen und Evershagen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkten Zeugen gegen 03:45 Uhr zunächst ein Feuer in einem ehemaligen Toilettenhäuschen auf dem Parkplatz "Rohrmannsche Koppel" in der Doberaner Landstraße und verständigten die Rettungskräfte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand des Holzgebäudes mit Blechdach sowie eines danebenstehenden Müllcontainers aus Metall.

Wenig später, gegen 04:40 Uhr, wurden zwei weitere Brände im M.-Andersen-Nexö-Ring sowie in der Nordahl-Grieg-Straße gemeldet. Dort gerieten ein Altpapierstapel sowie Europaletten mit Baumaterialien in Brand. Auch diese Feuer konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat an allen drei Brandorten Spuren gesichert und Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer beziehungsweise der Brandstiftung aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Bränden oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte geben können, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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