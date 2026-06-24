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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0418 --Polizei Bremen verhindert mögliche Gefährdungslage--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	23.06.26, 6 Uhr

Die Polizei Bremen erhielt vor wenigen Wochen Hinweise auf eine Person, die sich in Bremen aufhalten und Überlegungen zu einem islamistisch motivierten, bewaffneten Angriff auf Polizeiwachen oder Polizeikräfte angestellt haben soll.

Daraufhin wurden umgehend umfangreiche Ermittlungen, Erkenntnisanfragen und Recherchen eingeleitet. Im Zuge der Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte einen 28 Jahre alten Mann aus Somalia, der 2015 nach Deutschland eingereist ist und über eine Aufenthaltserlaubnis verfügt. Der Mann war in den vergangenen Jahren mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse ergaben sich Hinweise auf ein erhöhtes Aggressionspotenzial. Ende April 2026 soll der 28-Jährige zudem Holzpfähle in Richtung eines Funkstreifenwagens geworfen haben.

Auf Antrag der Polizei Bremen erließ das Amtsgericht Bremen einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde am Dienstag unter Beteiligung von Spezialkräften vollstreckt. Der 28-Jährige wurde angetroffen und leistete keinen Widerstand. Der Mann wurde anschließend zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen, zu einer Befragung unter Hinzuziehung eines Dolmetschers sowie zu einer Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen Krisendienst in Gewahrsam genommen und anschließend zwangsweise wegen Fremdgefährdung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Sichergestellte Beweismittel, wie mehrere Messer und Datenträger, werden derzeit ausgewertet. Darüber hinaus prüfen die zuständigen Behörden aufenthaltsrechtliche Maßnahmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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