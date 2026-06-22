Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0414--Mann verletzt Passanten mit Messer--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Halmerweg Zeit: 21.6.26, 18.40 Uhr

Sonntagabend rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen zu einem Einsatz in Gröpelingen aus. Über den Notruf teilten Anrufer mit, dass ein Mann mit einem Messer Passanten angreifen würde.

Die alarmierten Polizeistreifen trafen vor Ort auf eine größere Menschenansammlung sowie eine unübersichtliche Lage. Sie konnten die Situation beruhigen und unter Kontrolle bringen. Zwei 42 und 43 Jahre alte Männer wurden mit leichten Schnittverletzungen festgestellt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte nahmen schnell einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Küchenmesser, wurde beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen fuchtelte der Mann mit dem Messer auf der Straße herum. Als ein Fußgänger hinzukam und ein Foto machte, ging der 26-Jährige auf ihn los und stach ihm unvermittelt mit dem Küchenmesser in den Oberkörper. Ein weiterer Passant schubste den Angreifer weg, wurde sodann ebenfalls mit dem Messer angegriffen und am Arm verletzt. Als weitere Helfer dazu kamen, flüchtete der Täter zunächst, konnte aber von den alarmierten Einsatzkräften schnell festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, auch zur Motivlage, aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen gegen den jungen Mann an. Die Haftprüfung dauert aktuell an.

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