Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0413--Versuchtes Tötungsdelikt auf der A 281 - Polizei fahndet nach Sattelzugmaschine--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Strom, Bundesautobahn 281 (A 281) Zeit: 24.1.26, 1 bis 2.30 Uhr

Nachdem bislang noch unbekannte Täter Anfang des Jahres auf der Autobahn 281 einen Sattelauflieger nachts so abstellten, dass sämtliche Fahrstreifen blockiert wurden (siehe unsere Meldungen 0067, 0072) ermittelt die Polizei Bremen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und richtete die Ermittlungsgruppe "EG Strom" ein. In diesem Zusammenhang fahnden die Ermittler nun mit einem Foto nach der Zugmaschine, mit welcher der Sattelauflieger in der Nacht transportiert wurde und richtet ein anonymes Hinweisportal ein.

Der Vorfall ereignete sich am 24. Januar gegen 2.10 Uhr auf der A 281 in Fahrtrichtung A 27 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen. Einsatzkräfte stellten dort einen schwarzen, unbeladenen Sattelauflieger fest, der quer über beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen stand und die Autobahn vollständig versperrte. Da sich keine Ladung auf dem Auflieger befand, war das Hindernis insbesondere bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen. Hinter dem Sattelauflieger hatten bereits mehrere Fahrzeuge anhalten müssen. Ein Lkw- hatte den Auflieger erst im letzten Moment wahrgenommen und nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern können.

Die EG Strom führte umfangreiche Ermittlungen durch. Dabei vernahmen sie zahlreiche Zeugen, überprüften eine vierstellige Anzahl von Lkw und sicherten umfangreiches Videomaterial. Bei der anschließenden Auswertung konnte schließlich die Zugmaschine identifiziert werden, mit der der betreffende Auflieger transportiert worden war. Es handelt sich um einen MAN Typ TGX mit drei Achsen, blauem Fahrerhaus und einem unlackierten grauen Stoßfänger. Der Auflieger war kurz zuvor im Güterverkehrszentrum im Bereich Merkurstraße gestohlen worden.

Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur gesuchten Sattelzugmaschine oder Tätern geben können, melden sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 oder nutzen das anonyme Hinweisportal: https://hb.hinweisportal.de/eg_strom_bab_281.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell