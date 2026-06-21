PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0412 --Fans feiern überwiegend friedlich - vereinzelt Flaschenwürfe--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg
Zeit: 	21.06.2026, 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr

Nach dem Spiel der Nationalmannschaft gegen die Mannschaft der Elfenbeinküste im Rahmen der Weltmeisterschaft feierten mehrere hundert Fans am Bahnhof überwiegend friedlich. Es kam jedoch auch zu Verstößen.

Nach Ende des Spiels strömten mehrere hundert Fans gegen 00:00 Uhr zum Breitenweg und feierten die Mannschaft ausgelassen, auch mit Autokorsos. Zeitweise mussten Einsatzkräfte den Bereich aufgrund der Verkehrsbehinderung und zu Absicherung absperren. In den meisten Fällen zeigten sich die Menschen einsichtig, wenn sie von den Polizisten auf Verstöße hingewiesen wurden. Bei einigen kam es aber auch zu aggressiveren Reaktionen, auch wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet. Zweimal wurden Polizistinnen und Polizisten von geworfenen Flaschen getroffen. Sie blieben unverletzt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Ein Flaschenwurf wurde über die Videoleitstelle dokumentiert, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aus diesem Grund weist die Polizei Bremen erneut darauf hin, dass sie Feierlichkeiten begleitet und für einen sicheren Ablauf sorgt. Die Einsatzkräfte werden mit Augenmaß handeln, bei gefährlichen Situationen oder erheblichen Verkehrsbehinderungen jedoch konsequent einschreiten. Straftaten werden konsequent verfolgt. Die Polizei Bremen wünscht allen Fußballfans weitere spannende Spiele und viele Gründe zum Feiern.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 10:59

    POL-HB: Nr.: 0411 --Von unbekannten Tätern ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße/ Ladestraße Zeit: 20.06.2026, 04:45 Uhr bis 05:45 Uhr Zwei Heranwachsende wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Woltmershausen von zwei Unbekannten attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 05:45 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Ladestraße gerufen und fanden vor Ort die beiden 21-Jährigen vor. Sie hatten ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 11:48

    POL-HB: Nr.: 0410 --Goldkette entrissen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 19.06.2026, 16:40 Uhr Mehrere unbekannte Täter attackierten am Freitagnachmittag einen 71 Jahre alten Mann im Bremer Viertel. Sie versuchten, ihm mehrfach eine Goldkette und Schmuck zu entreißen und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16:40 Uhr war der 71-Jährige in der Straße Am Dobben unterwegs, als er auf Höhe der ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:11

    POL-HB: Nr.: 0409 --Hitlergruß gezeigt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Friesenstraße Zeit: 18.06.2026, 17:10 Uhr Ein 18 Jahre alter Heranwachsender zeigte am Donnerstagabend im Bremer Viertel den Hitlergruß und rief auch gegenüber Einsatzkräften "Heil Hitler". Etwa um 17:10 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Büros der Partei "Die Linke" in der Friesenstraße, dass dort ein Mann den Hitlergruß gezeigt hätte. Die alarmierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren