Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0412 --Fans feiern überwiegend friedlich - vereinzelt Flaschenwürfe--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 21.06.2026, 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr

Nach dem Spiel der Nationalmannschaft gegen die Mannschaft der Elfenbeinküste im Rahmen der Weltmeisterschaft feierten mehrere hundert Fans am Bahnhof überwiegend friedlich. Es kam jedoch auch zu Verstößen.

Nach Ende des Spiels strömten mehrere hundert Fans gegen 00:00 Uhr zum Breitenweg und feierten die Mannschaft ausgelassen, auch mit Autokorsos. Zeitweise mussten Einsatzkräfte den Bereich aufgrund der Verkehrsbehinderung und zu Absicherung absperren. In den meisten Fällen zeigten sich die Menschen einsichtig, wenn sie von den Polizisten auf Verstöße hingewiesen wurden. Bei einigen kam es aber auch zu aggressiveren Reaktionen, auch wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet. Zweimal wurden Polizistinnen und Polizisten von geworfenen Flaschen getroffen. Sie blieben unverletzt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Ein Flaschenwurf wurde über die Videoleitstelle dokumentiert, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aus diesem Grund weist die Polizei Bremen erneut darauf hin, dass sie Feierlichkeiten begleitet und für einen sicheren Ablauf sorgt. Die Einsatzkräfte werden mit Augenmaß handeln, bei gefährlichen Situationen oder erheblichen Verkehrsbehinderungen jedoch konsequent einschreiten. Straftaten werden konsequent verfolgt. Die Polizei Bremen wünscht allen Fußballfans weitere spannende Spiele und viele Gründe zum Feiern.

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