Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0411 --Von unbekannten Tätern ausgeraubt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße/ Ladestraße Zeit: 20.06.2026, 04:45 Uhr bis 05:45 Uhr

Zwei Heranwachsende wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Woltmershausen von zwei Unbekannten attackiert und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:45 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Ladestraße gerufen und fanden vor Ort die beiden 21-Jährigen vor. Sie hatten beide Prellungen und Abschürfungen an Kopf und Körper und gaben an, kurz zuvor von zwei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden zu sein. Dabei sei es zunächst in einem Bus der Linie N3 zu einem Streit gekommen, in dessen Folge beide von den Unbekannten an der Haltestelle Wildeshauser geschlagen wurden. Anschließend flüchteten die 21-Jährigen sich zu einer Bekannten, wurden aber, als sie wieder in der Woltmershauser Straße unterwegs waren auf Höhe der Ladestraße erneut angegangen. Dabei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein.

Schließlich alarmierten Zeugen die Polizei. Die Täter flüchteten und erbeuteten Geldkarten, Bargeld und weitere Dokumente. Die beiden Heranwachsenden wurden von Rettungskräften erstversorgt und zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die in der Ladestraße, der Woltmershauser Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen beide etwa 165 cm groß und 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Sie sollen schwarze, lockige Haare gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Beide sprachen Deutsch mit Akzent.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

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