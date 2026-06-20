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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0410 --Goldkette entrissen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben
Zeit: 	19.06.2026, 16:40 Uhr

Mehrere unbekannte Täter attackierten am Freitagnachmittag einen 71 Jahre alten Mann im Bremer Viertel. Sie versuchten, ihm mehrfach eine Goldkette und Schmuck zu entreißen und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:40 Uhr war der 71-Jährige in der Straße Am Dobben unterwegs, als er auf Höhe der Kreftingstraße bemerkte, wie ihm jemand versuchte, sie Kette vom Hals zu reißen. Als dies misslang, kam ein zweiter Täter auf einem E-Scooter dazu und riss ebenfalls an der Halskette und zusätzlich an einem Armband und Ringen, die der 71-Jährige trug. Sie erbeuteten einen goldenen Kettenanhänger und flüchteten beide mit dem E-Scooter und zu Fuß in die Kreftingstraße, als Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Die Räuber wurden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatten schwarze Haare und einen leichten Kinnbart. Der Täter auf dem E-Scooter war mit etwa 180 cm etwas größer als der andere und trug ein weißes T-Shirt. Der zweite war etwa 165 cm groß und hatte eine auffällige Tätowierung am Hals. Dieser war mit einem beigefarbenen T-Shirt bekleidet. Ein dritter mutmaßlicher Täter soll sich nicht beteiligt haben und den Raub "abgesichert" haben. Er konnte nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Zivilpolizisten stellten am späten Abend in Findorff einen ersten Verdächtigen, auf den die Beschreibung passte. Er stritt die Tat ab, es wurden Beweismittel gesichert. Eine mögliche Tatbeteiligung des 19-Jährigen ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen. Er war auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs und konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Aus diesem Grund beschlagnahmten die Polizisten den Roller.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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