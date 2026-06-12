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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrades

Mühlhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde An der Unstrut ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die 39-jährige Besitzerin stellte das E-Bike 7.30 Uhr ab und sicherte es mit einem Schloss am Vorderrad. Gegen 9.45 Uhr stellte sie dann fest, dass unbekannte Täter das Vorderrad abmontierten und den Rest des E-Bikes entwendeten.

Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nimmt Hinweise auf die unbekannten Täter unter 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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