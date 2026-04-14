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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall

Bad Kreuznach, B41 - Gensinger Straße (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Montag, den 13.04.2026, um 13.40 Uhr, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 41. Die Fahrerin eines PKW befuhr die Abfahrt Gensinger Straße der B41 aus Richtung der Autobahn kommend. Im Kurvenbereich verlor die 23-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam quer zur Fahrtrichtung auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. An dem PKW entstand Totalschaden, die Fahrbahn musste zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Die Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb Abfahrt Gensinger Straße komplett gesperrt. Neben Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-202
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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