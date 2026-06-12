Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl durch "Antanzen"

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 18-jähriger Mann in der Rautenstraße von einer Gruppe von drei Tätern beraubt. Die Gruppe lief dem Geschädigten entgegen, als einer der Täter den jungen Mann "antanzte". Durch die so gewonnene Nähe konnte der Täter dann in eine Tasche greifen und entnahm daraus das Beutegut. Die beiden anderen Täter schirmten das Geschehen gegenüber Außenstehenden ab. Als das dem Geschädigten auffiel, äußerte er, die Polizei zu rufen, woraufhin ihm Schläge angedroht wurden. Danach verließen die drei Täter den Tatort. Im Nachgang konnte die Gruppierung von Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen gestellt werden. Das entwendete Beutegut konnte allerdings nicht mehr aufgefunden werden.

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