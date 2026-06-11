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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeschlagenes Fenster und gestohlene Handtasche

Sondershausen (ots)

In der Hans-Schrader-Straße kam es am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem geparkten PKW. Zuvor wurde durch die unbekannten Täter das Beifahrerfenster des Autos eingeschlagen, um an die Tasche zu gelangen. In der Tasche befand sich unter Anderem die Geldbörse der 54-jährigen Geschädigten. Wenig später wurden im Bereich des Nachtigallenrings auf einem Radweg Teile der Beute gefunden. Die unbekannten Täter müssen sich also über diesen Weg vom Tatort entfernt haben.

Wer hielt sich im oben genannten Zeitraum auf dem Radweg auf und hat eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 0361/57436 65 100 entgegen.

Aktenzeichen 0144395

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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