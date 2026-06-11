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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tätlicher Angriff und Widerstandshandlung gegen Polizisten

Bleicherde (ots)

Nachdem mehrere offenbar betrunkene Personen in der Aufbaustraße an Autos randaliert hatten, kam es Mittwochnacht während der Anzeigenaufnahme zu einem Angriff auf die eingesetzten Polizisten der Polizeiinspektion Eichsfeld und dem Inspektionsdienst Nordhausen. Die Beamten befanden sich in der Wohnung der Täter der vorausgegangenen Sachbeschädigung, als plötzlich ein 22-jähriger Mann einem Polizisten mit der Faust in den Bauchbereich schlug. Danach kam es zu einer Widerstandhandlung zwischen dem Angreifer und den Einsatzkräften. Daraufhin wollte ein 20-jähriger Mann die Polizisten an der Fesselung des Angreifers hindern, was zu einer zweiten Widerstandhandlung führte. Beide stark alkoholisierten Männer wurden gefesselt und anschließend für weitere polizeiliche Maßnnahmen in das Krankenhaus in Heilbad Heiligenstadt gebracht. Hier wurde ihnen Blut abgenommen, um den genauen Alkoholisierungsgrad analysieren zu können. Während des Einsatzes wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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