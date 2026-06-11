Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhausbrand in Menteroda

Menteroda (ots)

Derzeitig gibt es einen größeren Feuerwehreinsatz in der Bergstraße in Menterode. Auf Grund von Löscharbeiten kommt es gegenwärtig zu Verkehrsbehinderungen. Die Landstraße 2093 von Keula aus kommend wurde dafür voll gesperrt. Den ersten Informationen nach gab es zunächst eine starke Rauch-, und Brandentwicklung woraufhin ein Wohnhaus in Vollbrand geriet. Das Gebäude wird von einem 65-jährigen Mann bewohnt, welcher mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Gefahr für anliegende Häuser bestehe nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr nicht.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Anreisenden der Medi-Meisterschaften nach Obermehler müssen gegenwärtig Umwege in Kauf nehmen.

Nach der Beendigung der Löscharbeiten werden Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz kommen und nach der Brandursache ermitteln. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mehrere zehntausend Euro.

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