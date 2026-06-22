Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0415 --Mutmaßlicher "Junger Räuber" festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 21.06.2026, 18:15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagabend in Bahnhofsnähe einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Marokko. Der Mitarbeiter eines Kiosks hatte ihn nach einer Raubtat wiedererkannt.

Gegen 18:15 Uhr meldete der 33 Jahre alte Verkäufer, dass er in der Bahnhofstraße den Jugendlichen wiedererkannt hätte, der ihn ein paar Stunden zuvor in seinem Geschäft ausgeraubt hatte. Etwa um 10:40 Uhr hatte ein Täter zunächst angegeben, Zigaretten kaufen zu wollen und dem 33-Jährigen dann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend hatte er die Zigaretten gegriffen und war geflüchtet.

Einsatzkräfte stellten kurz nach dem Hinweis den 16-Jährigen aus Marokko und nahmen ihn mit auf die Wache. Er ist in der Vergangenheit bereits erheblich bei der Polizei mit ähnlich gelagerten Taten in Erscheinung getreten und soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen der Soko Junge Räuber dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell