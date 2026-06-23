Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0416 --Polizei fahndet mit Foto nach Finanzagentin--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen

Zeit: 30.08.2023 - 30.11.2023

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit einem Foto nach einer bislang noch unbekannten Täterin, die im Zusammenhang mit mehreren Betrugsdelikten steht.

Die Frau eröffnete von August bis November 2023 mit einem verfälschten und missbräuchlich genutzten Personalausweis unter falscher Identität mehrere Bankkonten, auf die Gelder in fünfstelliger Höhe aus Betrugsstraftaten transferiert wurden.

Bei der Eröffnung der Konten wurde ein Foto der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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