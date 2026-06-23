Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0417 --Bankmitarbeiterin verhindert Schlimmeres--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm

Zeit: 22.06.2026, 13:00 Uhr

Betrüger brachten am Montagnachmittag per Telefon eine 89 Jahre alte Frau aus Findorff dazu, dass sie einen höheren Geldbetrag von der Bank abheben wollte, um ihn den Tätern zu übergeben. Eine Mitarbeiterin reagierte vorbildlich und alarmierte die Polizei.

Gegen 13 Uhr meldete sich ein unbekannter Mann per Telefon bei der 89-Jährigen aus dem Ortsteil Weidedamm und gab sich als Arzt aus. Er behauptete, dass der Sohn der Frau krank sei und ein teures Medikament benötigen würde. Sie begab sich daraufhin zu ihrer Bank und wollte eine größere Summe Bargeld abheben. Das kam der Mitarbeiterin verdächtig vor und sie alarmierte die Polizei und verhinderte somit Schlimmeres. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Aus diesem Anlass weist die Polizei erneut darauf hin, sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten zu lassen, egal wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Zusätzlich verzeichnet die Kriminalpolizei in den letzten Wochen eine Häufung von Betrügern, die sich an der Haustür als Polizeibeamte ausgeben. Auch hier gilt:

Die Polizei wird Sie niemals nach Geld oder Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der kostenlosen Nummer 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

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