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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0384 --Polizei stellt Kabeldieb--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 09.06.2026, 01:35 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag stellten Einsatzkräfte der Bremer Polizei einen Kabeldieb auf einer Baustelle in der Altstadt.

Gegen 1:35 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person auf einer Baustelle in der Langenstraße in der Bremer Altstadt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stießen sie nach kurzer Durchsuchung des Gebäudes auf einen 53-jährigen Tatverdächtigen, der offenbar gerade dabei war, Kabel zu stehlen. Der Dieb trug einen Rucksack mit gestohlenen Kupferkabeln sowie einer Ast- und einer Kabelschere bei sich, den die Polizisten sicherstellten. Gegen den Mann wird jetzt wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Der 53-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Wert der entwendeten Kabel beträgt etwa 350 Euro.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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