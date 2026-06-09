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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0385 --WM im Kopf, Straße im Blick--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	Juni, Juli 2026

Tore, Emotionen und ausgelassene Stimmung gehören zu einer Fußball-WM einfach dazu. Wenn gejubelt wird, sind auch spontane Autokorsos im Bremer Stadtgebiet keine Seltenheit. Die Polizei Bremen freut sich über friedliche und fröhliche Feierlichkeiten - bittet dabei aber um die Einhaltung einiger wichtiger Regeln.

Kurz gesagt: Jubeln ist erlaubt - Akrobatik am Auto nicht.

Auch während eines Autokorsos gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Ampeln bleiben rot, wenn sie rot sind, Sicherheitsgurte gehören angelegt und ausreichender Abstand zum Vordermann bleibt Pflicht.

Besonders wichtig: Das Sitzen oder Stehen auf Fahrzeugdächern oder Motorhauben, das Stehen in Fahrzeugen - etwa in Cabrios -, das Herauslehnen aus Fenstern oder Schiebedächern sowie das Zufahren auf Personen oder Personengruppen sind gefährlich und verboten.

Wer sein Fahrzeug in Fanfarben schmückt, sollte zudem darauf achten, dass Fahnen, Spiegelüberzüge oder andere Dekorationen die Sicht nicht einschränken und sicher befestigt sind. Schließlich soll die Fahne die eigene Mannschaft unterstützen - und nicht plötzlich den nachfolgenden Verkehr treffen.

Auch die Hupe ist kein Musikinstrument. Missbräuchliches Hupen, unnötiges Hin- und Herfahren, der Einsatz von Lichthupe oder Warnblinklicht ohne Anlass sowie das Blockieren von Straßen oder Kreuzungen können geahndet werden.

Die Polizei Bremen wird mögliche Feierlichkeiten begleiten und für einen sicheren Ablauf sorgen. Unsere Einsatzkräfte werden mit Augenmaß handeln, bei gefährlichen Situationen oder erheblichen Verkehrsbehinderungen jedoch konsequent einschreiten.

Die Polizei Bremen wünscht allen Fußballfans spannende Spiele, viele Gründe zum Feiern und eine sichere Heimfahrt - egal, wie das Spiel ausgeht.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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