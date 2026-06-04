Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0374 --Vermisste 24-Jährige wieder da--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Halmerweg Zeit: 03.06.2026, 23:50 Uhr

Die seit gestern Abend vermisste 24-jährige Sila Öztürk ist wieder da. Sie befindet sich seit heute Mittag wieder in der Obhut ihrer Familie.

Die Fahndung wird hiermit eingestellt. Wir bitten darum, veröffentlichte Fotos sowie Fahndungsaufrufe zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

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