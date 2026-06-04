POL-HB: Nr.: 0374 --Vermisste 24-Jährige wieder da--
Bremen (ots)
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Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Halmerweg Zeit: 03.06.2026, 23:50 Uhr
Die seit gestern Abend vermisste 24-jährige Sila Öztürk ist wieder da. Sie befindet sich seit heute Mittag wieder in der Obhut ihrer Familie.
Die Fahndung wird hiermit eingestellt. Wir bitten darum, veröffentlichte Fotos sowie Fahndungsaufrufe zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
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