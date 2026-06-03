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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0370 --Polizeirevier Woltmershausen durch Gullydeckel-Wurf beschädigt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Dötlinger Straße
Zeit: 	22:40 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Haupteingangstür des Polizeireviers Woltmershausen durch Würfe mit einem Gullydeckel beschädigt. Das Gebäude wurde nicht von dem Täter betreten.

Gegen 22:40 Uhr wurden durch den Täter insgesamt drei Versuche unternommen, die gläserne Schiebetür des Polizeireviers Woltmershausen mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Obwohl sich die Schiebetür daraufhin kurz öffnete, betrat der Täter das Gebäude nicht. Die Polizei geht daher aktuell nicht von einem Einbruchsversuch, sondern von einer Sachbeschädigung aus. Der Gullydeckel war unmittelbar vor dem Revier von einem Abwasserschacht entnommen worden. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Täter wurde durch die Videoüberwachungsanlage des Objektes aufgezeichnet. Es liegen erste Hinweise auf die Identität des Täters vor.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rika Haverland
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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