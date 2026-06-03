Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0368 --Einbrecher überrascht Bewohner in gleich zwei Fällen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Weserstraße und Albrecht-Roth-Straße Zeit: 20:45 - 21:00 Uhr

Am Dienstagabend kam es in Vegesack in kurzer Abfolge zu zwei Einbrüchen, bei denen der Täter die anwesenden Bewohner überraschte und im Anschluss unerkannt flüchtete. Aufgrund einer übereinstimmenden Beschreibung, geht die Polizei derzeit von demselben Täter aus. Es wurde niemand verletzt und der Täter konnte, dank der Zivilcourage eines aufmerksamen Nachbarn, nichts erbeuten.

In die erste Wohnung stieg der Täter gegen 20:45 Uhr über ein angekipptes Fenster der Waschküche ein. Er begab sich in den Flur, wo er auf das dort lebende Ehepaar traf. Obwohl diese versuchten, ihn davon abzuhalten, durchsuchte er mehrere Schränke. Ohne etwas zu erbeuten, verließ er schließlich das Gebäude. Das Ehepaar wurde dabei nicht verletzt.

Kurz darauf verschaffte sich der Täter über ein Badezimmerfenster Zugang in ein weiteres Haus und überraschte dort die Familie beim Abendessen. Der Täter bedrohte diese verbal und verließ das Haus erst, nachdem er eine Handtasche samt Portemonnaie an sich genommen hatte. Die Flucht des Täters wurde von einem 29-jährigen Nachbarn beobachtet, welcher die Hilferufe gehört hatte und daraufhin die Verfolgung aufnahm. Er forderte den Täter auf, das Stehlgut herauszugeben, was dieser auch tat. Der Nachbar übergab es im Anschluss der Eigentümerin.

Das Einschreiten des Nachbarn war sehr mutig, dennoch rät die Polizei: Bringen Sie sich durch gewagte Aktionen nicht unnötig selbst in Gefahr, sondern prägen Sie sich lieber Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und rufen Sie die 110 an. Je schneller die Polizei informiert wird, desto besser können die Täter ermittelt werden.

Der Täter soll kurze, dunkle Haare gehabt haben, circa 170 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Zur Tatzeit soll er ein helles Oberteil und eine dunkle Hose getragen haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen

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