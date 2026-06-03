Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0369 --Frau verstirbt nach Unfall mit Müllwagen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Adam-Stegerwald-Straße Zeit: 02.06.2026, 13:30 Uhr

Am Dienstagmittag wurde eine 93 Jahre alte Frau* in der Vahr von einem Müllfahrzeug überrollt und zunächst lebensgefährlich verletzt (siehe Pressemitteilung 0367). Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen.

Die Frau wollte gegen 13:30 Uhr die Adam-Stegerwald-Straße vor einem wartenden Müllauto überqueren. Als der Fahrer anfuhr, überrollte er die 93 Jahre alte Frau. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort am späten Dienstagabend. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

*Hinweis: In der Pressemitteilung mit der Nummer 0367 wurde das Alter der Frau mit 95 angegeben. Dies war ein Fehler. Sie war 93 Jahre alt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell