Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0367 --Von Müllwagen überrollt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Adam-Stegerwald-Straße Zeit: 02.06.2026, 13:30 Uhr

Am Dienstagmittag wurde eine 95 Jahre alte Frau in der Vahr von einem Müllfahrzeug überrollt und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:30 Uhr hielt der 42 Jahre alte Fahrer in der Adam-Stegerwald-Straße, um mit seinen Kollegen Müll einzuladen. Währenddessen wollte die 95-Jährige die Straße vor dem Wagen überqueren. Aus bisher noch ungeklärter Ursache erfasste der 42-Jährige die Seniorin beim Wiederanfahren mit dem Müllwagen und überrollte sie. Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat jetzt die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

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