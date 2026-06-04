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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0373 --24-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise--

POL-HB: Nr.: 0373 --24-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise--
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Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Halmerweg
Zeit: 	03.06.2026, 23:50 Uhr

Seit den späten Abendstunden des 03.06.2026 wird die 24-jährige Sila Öztürk aus einer Pflegeeinrichtung in Gröpelingen vermisst.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei blieb Sila Öztürk bislang unauffindbar. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun mit einem Foto um Hinweise aus der Bevölkerung.

Sila Öztürk ist circa 165 cm groß, hat eine korpulente Statur und schulterlange, dunkelbraune Haare. Sie trägt vermutlich schwarze Kleidung und besitzt eine auffällige Gangart. Sie weist eine intellektuelle Beeinträchtigung auf, erscheint in ihrem Auftreten eher kindlich und ist auf Medikamente angewiesen.

Wer Informationen zum Aufenthaltsort von Sila Öztürk hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rika Haverland
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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