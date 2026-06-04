Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0371 --Täter geben sich als Wasserwerker aus--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Ring Zeit: 03.06.2026, 18:00 Uhr

Am Mittwochabend gaben sich im Schwachhauser Ring zwei Männer gegenüber einer 86-jährigen Seniorin als Wasserwerker aus und gelangten unter einem Vorwand in ihre Wohnung. Die Polizei Bremen sucht Zeugen und gibt wichtige Hinweise, wie Sie sich schützen können.

Die 86-Jährige kehrte gegen 18 Uhr von einem Besuch bei der Sparkasse zurück, als sie vor ihrer Haustür von zwei Männern angesprochen wurde. Diese präsentierten sich ihr gegenüber als Wasserwerker. Unter dem Vorwand, man müsse aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen, verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Während einer der Täter die Dame ablenkte und sie aufforderte, in der Küche den Wasserhahn aufzudrehen, durchsuchte der zweite Täter das Wohnzimmer, wo er Bargeld entwendete. Im Anschluss verließen beide Täter die Wohnung und flüchteten unerkannt. Die Dame merkte den Verlust schnell und wandte sich an eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung.

Beide Täter wurden als männlich, mit dunklen Haaren beschrieben und wurden auf 25 Jahre geschätzt. Zudem sollen beide mit einem dunkelblauen, langärmligen Oberteil und einer Jogginghose bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei rät: Schützen Sie sich und andere - so geht's:

- Lassen Sie nur Personen in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt oder die Ihnen durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. - Holen Sie sich Hilfe von Nachbarn oder Vertrauenspersonen. - Rufen Sie bei Unsicherheiten sofort die Polizei unter 110 an.

Weitere Tipps und Ratschläge gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Tel.: 0421 36219003, oder unter www.polizei.bremen.de.

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