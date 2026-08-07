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Polizei Hagen

POL-HA: Vorfahrt genommen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Berghofstraße verursachte ein 44-jähriger Fahrer eines Peugeot am Donnerstag (06.08.2026) um circa 6.30 Uhr einen Verkehrsunfall, indem er eine Vorfahrt missachtete. Der 44-Jährige fuhr im Beisein eines 37-Jährigen in Richtung Funckestraße und passierte die Kreuzung geradeaus, ohne auf den kreuzenden Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Renault Captur zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitten der 37-jährige Beifahrer sowie die 58-jährige Fahrerin des vorfahrtberechtigten Renault leichte Verletzungen. Sie mussten im Nachgang in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Autos hatten deutliche Unfallschäden, blieben jedoch fahrbereit. Laut eigener Angaben hatte der 44-Jährige den Renault nicht gesehen, da die Frau zu schnell gefahren sei. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun das Hagener Verkehrskommissariat. (rst)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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