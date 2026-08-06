Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

In der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochmorgen (04.08. - 05.08.2026) beschädigten Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge. Einem Zeugen fiel an einem der abgestellten Autos gegen 08.15 Uhr eine Einstichstelle am rechten Vorderreifen auf. Am vorherigen Abend hatte er den Opel gegen 21.00 Uhr zwischen der Kapellen- und der Overbergstraße abgestellt. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten in der näheren Umgebung an noch fünf weiteren Autos ähnliche Beschädigungen fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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