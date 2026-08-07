Polizei Hagen

POL-HA: "Weil er zu spät war": 18-Jähriger fährt zu schnell mit E-Scooter

Hagen-Mitte (ots)

Einsatzkräfte kontrollierten einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer am Donnerstag (06.08.2026) in der Körnerstraße. Der junge Mann war in Richtung Innenstadt unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Während der Fahrt im Streifenwagen stellten sie fest, dass der Mann verkehrswidrig etwa 45 km/h fuhr. Als die Polizisten den 18-Jährigen einer Kontrolle unterzogen, räumte er ein, dass er in der zugehörigen App des E-Scooters die Höchstgeschwindigkeit auf 45 km/h eingestellt hatte. Der 18-Jährige fuhr den E-Scooter demnach ohne Fahrerlaubnis. Als Grund für die zu hohe Geschwindigkeit war laut eigener Angaben, dass er zu spät zu einem Termin war.

Er erhielt eine Anzeige. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen einen Verwandten des 18-Jährigen ein, der der Halter des E-Scooters war und zuließ, dass der 18-Jährige sein Fahrzeug verkehrswidrig nutzte. (rst)

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