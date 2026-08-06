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Polizei Hagen

POL-HA: Seniorentage zum Thema Verkehrssicherheit mit Parcours und Trainings zur Straßenüberquerung

POL-HA: Seniorentage zum Thema Verkehrssicherheit mit Parcours und Trainings zur Straßenüberquerung
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Hagen (ots)

Am Mittwoch (05.08.) und am Donnerstag (06.08.) stand für die Bewohnerinnen und Bewohner von zwei Hagener Seniorenheimen ein besonderes Training mit der Hagener Polizei an. Die Verkehrssicherheitsberater übten mit ihnen, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen.

Die Seniorinnen und Senioren konnten unter anderem bei einem Parcours verschiedene Untergründe testen. Unabhängig davon, ob sie sich mit oder ohne Hilfsmittel, wie einem Rollator, fortbewegen. Bestandteil der Übungen war, wie man eine Bordsteinkante sicher überwindet, wie man eine Kipphilfe am Rollator nutzt, die Bremse sicher einsetzt als Hilfsmittel und wie die eigenen Schritte gesetzt werden sollten, um sich gut fortbewegen zu können.

Damit Handlungssicherheit bei der Überquerung von Straßen besteht, erhielten die Seniorinnen und Senioren auch hier einige Informationen. Ampeln oder Zebrastreifen sind eine wichtige Unterstützung und bieten Sicherheit. Fußgängerinnen und Fußgänger sollten die Punkte zwingend nutzen, um gut über die Straße zu kommen. Wer nicht innerhalb der Grünphase die gesamte Straße überquert hat, sollte nicht stehen bleiben oder gar umkehren, sondern ruhig und besonnen weitergehen.

Auch das Thema Sichtbarkeit bei Dunkelheit wurde erörtert. Denn leuchtende oder reflektierende Kleidung, Warnwesten oder auch Taschen, die reflektieren, sind wichtig, damit Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer frühzeitig aufmerksam werden. Für die Rollatoren der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Verkehrssicherheitsberater deshalb anklebbare Leuchtstreifen und reflektierende Schnapparmbänder als kleine Geschenke im Gepäck. An den Seniorentagen haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime auf der Eilper Straße und auf der Feithstraße teilgenommen. Die Aktion war ein voller Erfolg. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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