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Polizei Hagen

POL-HA: Warenbetrug: Mann verliert 12.000 Euro beim Kauf einer Säge

Hagen-Dahl (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Dahl wurde Opfer eines Warenbetrugs und verlor dabei 12.000 Euro. Der Hagener stand über zwei Wochen in Kontakt mit einem Verkäufer eines Online-Verkaufsportals und vereinbarte, ein Sägegerät zu kaufen. Der Verkäufer teilte ihm seine Bankdaten mit. Nachdem er die Überweisung getätigt hatte, brach der Kontakt zu dem Verkäufer ab. Die vereinbarte Sendungsverfolgungsnummer erhielt der 40-Jährige ebenfalls nicht, weshalb er am Mittwoch (05.08.2026) die Polizei einschaltete. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Warenbetrugs eingeleitet. (rst)

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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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