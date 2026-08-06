Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Teller auf vorbeifahrendes Auto geworfen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am Mittwochnachmittag (05.08.2026) in Wehringhausen einen Teller auf ein vorbeifahrendes Auto. Gegen 14.00 Uhr war eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem VW auf der Buscheystraße unterwegs. Plötzlich schlug ein Porzellanteller auf dem Dach des Fahrzeugs ein. Laut den Angaben der Beifahrerin wurde dieser aus einem unbekannten Fenster der angrenzenden Mehrfamilienhäuser geworfen. Die 38-Jährige lenkte ihr Auto kurzzeitig in den Gegenverkehr. Zu einer Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam es nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02331 986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

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