Polizei Hagen

POL-HA: Explosion vor Restaurant - Fensterfront beschädigt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.08.2026) kam es vor einem Restaurant in der Preinstraße zu einer Explosion. Anwohner nahmen gegen 03.20 Uhr einen Knall wahr und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte stellten Beschädigungen an der Fensterfront des Lokals fest. Hinweise auf Täter oder Motiv liegen nicht vor.

Bereits am 10.05.2026 kam es an derselben Örtlichkeit zu einem ähnlich gelagerten Vorfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6272773). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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